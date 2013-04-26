Почта Узбекистана продолжает компьютеризацию филиалов

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. ОАО "Узбекистон почтаси" опубликовало информацию о ходе реализации проекта "Расширение сети автоматизированных информационных систем путем компьютеризации отделений почтовой связи", утвержденной 30 ноября 2012 года.

Согласно этим данным, в 2013 году в региональные филиалы общества отправлен 281 комплект компьютеров, включая устройства бесперебойного питания, из них 179 комплектов будут установлены в отделениях связи.

В филиалах общества в настоящее время продолжаются работы по установке, настройке компьютеров и подключению автоматизируемых рабочих мест (АРМ) к автоматизированным системам приема платежей, учета выплаты пенсий и пособий, а также электронных денежных переводов. Также осуществляются мероприятия по стыковке вводимых в эксплуатацию АРМ с биллинговыми системами ГАК "Узбекэнерго" и Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

В ближайших планах "Узбекистон почтаси" – закупка еще 500 комплектов персональных компьютеров и другой техники, предназначенной для установки в некомпьютеризированные отделения почтовой связи. Соответствующий тендер был объявлен ОАО 20 апреля 2013 года.

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