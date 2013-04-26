В РЦНК подведены итоги экофорума "Зеленая планета - 2013"

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте 26 апреля были подведены итоги национального этапа Международного детского экологического форума "Зеленая планета - 2013".

В национальном этапе конкурса приняли участие более 100 участников. Жюри отметило работы 14 победителей в номинации "Зеленая планета глазами детей". Ими стали учащиеся школы "Сехриё", Республиканской специализированной школы-интерната искусств, Арт-бюро "Колибри", школы педагога Ларисы Кораблиной.

На организованной в центре выставке были представлены работы участников и победителей конкурса.

Как отмечалось на мероприятии, 27 лет назад 26 апреля произошла самая крупная техногенная катастрофа в мире – авария на Чернобыльской АЭС и символично, что юные художники еще раз напомнили о хрупкости нашего мира и необходимости его беречь.

В РЦНК была также представлена коллекция моделей одежды лауреата республиканских и международных конкурсов детской и юношеской моды Арт-бюро "Колибри", "Цветок весны" (автор Ольга Яикова), "Город солнца" (коллективная работа юных дизайнеров).

Победителям конкурса от имени Представительства Россотрудничества в Узбекистане были вручены грамоты и книги. Лучшие работы будут направлены в Москву для участия в международном этапе конкурса.

Детский экологический форум "Зеленая планета" проводится по инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения "Зеленая планета", в рамках международной программы "Диалог культур: от узнавания к уважению" при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений и организаций России и зарубежных стран. В 2013 году конкурс приурочен к проведению Года охраны окружающей среды и проводится под девизом "Сохраним и приумножим".

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