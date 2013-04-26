В Узбекистане ветеранам на 9 мая выдадут по 500 тысяч сумов

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 25 апреля Указ, которым распорядился поощрить участников Второй мировой войны единовременным денежным вознаграждением.

Решение принято в целях материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с проведением 9 мая всенародного праздника – Дня памяти и почестей, а также празднованием 68-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне 1941-1945 годов.

Согласно документу, участникам и инвалидам Второй мировой войны установлено единовременное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч сумов.

Президент поручил Минобороны, МВД, СНБ, Минтруда совместно с Минфином и Центральным банком обеспечить выплату указанного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной и праздничной обстановке.

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента совместно с Минкультспорта, Минобороны, МВД, Академией художеств, Комитетом женщин, Республиканским центром духовности, фондами "Нуроний" и "Махалля", другими общественными организациями проведут специальные встречи и просветительско-художественные вечера, посвященные защитникам свободы и чести Родины.

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