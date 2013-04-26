Президент Узбекистана поздравил главу ЮАР

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму в адрес Президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зуме, в которой поздравил его с национальным праздником страны – Днем свободы. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День свободы отмечается в Южно-Африканской Республике 27 апреля. В этот день в 1994 году в ЮАР вступила в силу первая в истории страны конституция, в которой провозглашено расовое равенство. Этот день стал Национальным днем ЮАР, который также называется Днем свободы.

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