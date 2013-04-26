Хоким Андижанской области лишился приставки врио

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 26 апреля Указ, которым назначил Абдурахманова Шухратбека Кушакбаевича на должность хокима Андижанской области.

Как отмечается в документе, решение принято в соответствии с пунктом 15 статьи 93 и статьей 102 Конституции Республики Узбекистан, а также решением Андижанского областного Кенгаша народных депутатов.

Напомним, Ш.Абдурахманов с начала апреля 2013 года временно исполнял обязанности хокима Андижанской области. Ранее он занимал должность заместителя главы областной администрации по вопросам сельского и водного хозяйства. Бывший хоким Андижанской области Ахмад Усманов Указом Президента 1 апреля был назначен главой столичной администрации.

УЗИНФОРМ