



В Фергане прошел памятный турнир



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 25 апреля в Фергане прошел футбольный турнир, посвященный памяти доктора технических наук, профессора Р.Тешабоева. На зеленом поле состязались команды Ферганского государственного университета, Ферганского политехнического института, Ферганских филиалов Ташкентского университета информационных технологий и Ташкентской медицинской академии. По итогам соревнований первое место заняла команда ФерГУ, второе место – команда Ферганского филиала ТУИТ и наконец, третье место досталось команде ФерПИ. Победители были награждены дипломами, ценными подарками и кубками чемпионов от имени областного объединенного Совета профсоюзов, территориального управления комитета связи и информатизации, а также ОДМ "Камолот". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи