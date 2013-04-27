Торговля людьми – чума века

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля в городе Кувасае Ферганской области состоялось мероприятие с участием выезжающих за пределы Узбекистана граждан на тему "Объединимся в борьбе против торговли людьми".

Цель мероприятия заключалась в пропаганде борьбы с торговлей людьми, призыве молодежи к бдительности. В нем приняли участие жители города, представители местных ННО, сотрудники органов внутренних дел.

Докладчики разъяснили участникам основную цель мероприятия, отметив, что торговля людьми является одной из глобальных проблем. Подчеркнута особая роль молодежи в борьбе с трафиком людей, предоставлена информация о нормативно-правовых актах Республики Узбекистан по борьбе с этим явлением.

Как было отмечено, торговля людьми, включающая в себя обман мигрантов, их незаконный вывоз, продажу, дальнейшее насильственное заключение брака и усыновление, принуждение к суррогатному материнству, принудительное донорство тканей и органов, является формой рабства.

В процессе мероприятия рассмотрены вопросы уголовной ответственности за торговлю людьми, а также повышения бдительности молодежи по обсуждаемой проблеме.

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