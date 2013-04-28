Наманганские школьники встретились с дембелями

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Доме-музее памяти и почестей Намангана ученики школы № 34 Намангана чествовали уволенных в резерв воинов караульных войск МВД Узбекистана.

Встреча началась со школьных воспоминаний: заместитель директора школы по духовно-просветительскому воспитанию Светлана Дронкина узнала своего бывшего ученика – рядового Тимура Байбулатова.

Бойцов тепло приветствовали директор музея Фарида Мирзамахмудова и завуч школы Хайринисо Мирзаахмедова.

В ходе экскурсии, которую провела главный хранитель фондов Лола Расулова, ребята задержались у ручного пулемета ДП-27. Поднаторевшие в "Каунтер страйке" и других компьютерных играх-"войнушках" ребята тут же спросили, какой автомат самый лучший. Бойцы, через день ходившие в караул с АК-74, единогласно отдали предпочтение этому испытанному боевому оружию, с которым служили их деды и отцы.

Дети задали множество вопросов, в частности, о роли спорта в армии.

"В армии спорт очень нужен, а специфика службы караульных войск требует особой закалки, постоянной готовности и бдительности. Ведь в уставе написано: несение караульной службы – выполнение боевой задачи. Дни заполнены боевой учебой: кроссы и марш-броски с полной выкладкой, занятия на полосе препятствий, стрельбы и рукопашный бой. Нагрузки очень большие и тут без спорта никак. Так что занимайтесь спортом, не пожалеете!", – ответил ребятам рядовой Шокирхужа Собиров.

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