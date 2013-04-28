Наманганские пожарные предупреждают о пожароопасной продукции

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сотрудниками управления пожарной безопасности Наманганского областного УВД выявлена высокая опасность продаваемых на рынках области завезенных из Ирана каминов.

"Так, при изучении характеристик было установлено, что при их эксплуатации в течение даже 5 минут при низком давлении газа уровень содержания угарного газа в 1 кубометре воздуха превышает допустимые 5 миллиграммов на 1 кубометр воздуха более чем в 2 раза", – рассказывает старший инспектор ОПБ Наманганского РУВД, сержант Икболжон Матмусаев,

По его словам, результаты замеров после получасовой работы камина повергли всех в ужас: уровень предельно допустимой концентрации превышен в 14 – 16 раз и перегнал даже десятикратный порог, чреватый смертельным исходом для человека. При большом давлении газа вырабатывается карбонат ангидрида.

Сотрудники УПБ отмечают, что в последнее время на рынках и магазинах Наманганской области можно увидеть множество отопительных приборов иностранного производства, которые часто не соответствуют противопожарным нормам, не имеют сертификатов соответствия. Также они подчеркивают, что согласно распоряжению Кабинета Министров Узбекистана продажа отопительных приборов иранского производства запрещена еще лет 6 лет назад. Но, тем не менее, они встречаются на рынках.

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