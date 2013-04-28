В Намангане прошел семинар-тренинг по избирательному законодательству

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. Изменения в избирательном законодательстве стали темой прошедшего в пятницу семинара-тренинга. В нем приняли участие лидеры областных организаций четырех зарегистрированных политических партий, представители областной избирательной комиссии, молодежи и прессы.

Открывшая семинар-тренинг заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин подчеркнула важность подобных мероприятий.

Стоит также добавить, что уже в следующем году в Узбекистане пройдут выборы в Олий Мажлис и местные Советы народных депутатов, и состоятся они по обновленным законам, принятым в соответствии с выдвинутой Президентом Узбекистана Исламом Каримовым Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране.

С действующим избирательным законодательством познакомил собравшихся член Комитета обороне и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Рахмонов.

Также с докладами по повестке дня выступили руководитель областного регионального отделения НИМФОГО Зафаржон Худайбердиев, представители областных партийных организаций, председатель облизбиркома Ш. Мирзаахмедов и другие.

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