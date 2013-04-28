Хоким Наманганской области поздравил воинов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. В детской школе музыки и искусств Янгикурганского района Наманганской области в пятницу прошла встреча воинов Вооруженных сил, уволенных в запас, с учениками. На ней выступил хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов.

Он поздравил воинов с возвращением и отметил, что руководство страны прилагает большие усилия для социальной защиты уволенных в резерв военнослужащих срочной службы. Так, согласно Указу Президента им предоставляются льготные 27 баллов для поступления в вузы, принимаются меры для их устройства на работу.

Руководитель области отметил, что в Янгикурганском районе трудоустроено 28 бывших воинов, 30 воинов, получив дополнительные баллы, будут поступать в вузы, а еще 10 – в военные училища: они хотят стать офицерами.

Солдат тепло поздравили хоким района Тохиржон Рапиков, народный учитель Узбекистана Ахмаджон Холматов, отец солдата Хайдарали Аскаров, воины Абдуолим Бозоров, Мухаммаджон Турсунов и другие.

Далее воинам и их родителям были вручены подарки, состоялся концерт, подготовленный учениками школы.

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