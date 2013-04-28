Президент Узбекистана совершил поездку в Андижанскую область

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 26 апреля совершил рабочую поездку в Андижанскую область, где принял участие в работе внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов.

Выступая на сессии с речью, глава государства отметил, что трудящиеся Андижанской области вносят достойный вклад в достижение Узбекистаном огромных успехов, которыми восхищаются во всем мире. Валовой региональный продукт области за последние 7 лет вырос в 2 раза, объем продукции промышленности – в 2,9, сельского хозяйства - в 1,6, платных услуг – в 2,7, строительных работ – в 3,4 раза.

Проведена масштабная работа по модернизации и диверсификации, технологическому обновлению промышленного сектора, расширению производства готовой продукции из местного сырья. Отдельное внимание уделяется созданию современных предприятий по производству конкурентоспособной на мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.

По словам Ислама Каримова, "это можно видеть на примере крупных предприятий, являющихся локомотивом нашей экономики, в первую очередь автомобильного завода в городе Асака". С 2008 года совместно с компанией "General Motors" на этом заводе налажен выпуск автомобилей с известным брендом "Shevrolet", что стало новой исторической вехой в развитии отечественной промышленности.

На сегодняшний день в Республике растет количество предприятий, производящих комплектующие для автомобилей. В Андижанской области их число за последние семь лет увеличилось с 47 до 108, объем выпущенной ими продукции составил 1,1 трлн. сумов.

В Андижанской области достигнуты также значительные успехи в развитии перерабатывающей промышленности. В 2006-2012 годах объем переработки выращенного в регионе хлопка увеличился с 31,5% до 40%. Отмечается рост объемов производства текстильной, трикотажной, обувной, кожевенно-галантерейной продукции.

В выступлении Президента Узбекистана были также затронуты вопросы развития малого бизнеса и частного предпринимательства, привлечения иностранных инвестиций и роста числа совместных предприятий, реализации проектов по организации производственных предприятий, реформ в сельском хозяйстве, внедрения современных ИКТ, строительства жилья в сельской местности, развития социальной инфраструктуры и строительства соответствующих объектов.

Подчеркивая успехи, достигнутые в Андижанской области во всех сферах, глава государства отметил неиспользованные возможности, акцентировав внимание на очередных приоритетных задачах.

Повестка дня сессии включала также рассмотрение организационного вопроса. По представлению Президента хокимом Андижанской области избран Шухратбек Абдурахманов, временно исполнявший обязанности хокима Андижанской области.

Выступившие на собрании представители местной общественности подчеркнули, что жители области, сделав необходимые выводы, будут самоотверженно трудиться для дальнейшего повышения эффективности реформ, последовательной реализации принятых программ развития во всех отраслях и сферах.

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