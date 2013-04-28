В РЦНК обсудили историю российского парламентаризма

ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. "Круглый стол" на тему "История российского парламентаризма" состоялся в пятницу в Российском центре науки и культуры в Ташкенте.

В нем приняли участие учащиеся столичной школы №83, академического лицея при Международном Вестминстерском университете, активисты исторического клуба при Российском центре науки и культуры. На мероприятии были подготовлены презентации, посвященные истории российского парламентаризма, сравнению конституций Российской Федерации и Республики Узбекистан. Также проведена занимательная викторина, победители которой были награждены призами.

"Круглый стол" приурочен ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. В этот день в 1906 году начала работу Государственная Дума – первый в истории России демократический институт, заложивший основы парламентаризма. Эта дата призвана способствовать привлечению внимания широких слоев населения к деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, популяризации этой деятельности.

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