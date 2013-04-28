В Узбекистане вступила в силу новая редакция закона о выборах аксакала

ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Ислам Каримов подписал законодательный акт №ЗРУ-351 от 22 апреля 2013 года, которым утвердил новую редакцию Закона Республики Узбекистан "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников". Документ был принят Законодательной палатой 15 марта 2013 года и одобрен Сенатом 28 марта.

Цель закона – повышение роли органов самоуправления граждан в осуществлении адресной социальной поддержки населения, дальнейшее расширение их функций в сфере общественного контроля, превращение органов самоуправления граждан в центры развития частного предпринимательства, в том числе семейного предпринимательства и ремесленничества.

В соответствии с поправками, органам самоуправления граждан предоставляются полномочия по общественному контролю над соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на соответствующей территории. Махалли также получат полномочия по созданию соответствующих консультативных центров, которые будут организовывать краткосрочные курсы по обучению жителей схода граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность, информировать о существующих льготах и преференциях субъектов предпринимательской деятельности, содействовать трудоустройству молодежи, ее закреплению в организациях и у ремесленников и т.д.

Новая редакция закона предусматривает законодательное закрепление мер по дальнейшему совершенствованию системы выборов председателей органов самоуправления граждан, повышению качества их проведения, прозрачности в реализации права граждан избирать и быть избранными в органы самоуправления граждан, а также повышению значения и роли махалли в общественной жизни граждан. В документе устанавливается ряд дополнительных требований к кандидатам на должность председателя (аксакала) схода граждан, в частности, ценз оседлости в 5 лет, опыт работы в государственных органах или ННО либо в сфере хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Закон вступил в силу с 24 апреля 2013 года.

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