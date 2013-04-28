Бухарские таможенники доступны онлайн

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. О преимуществах электронного таможенного оформления говорили в четверг на конференции сотрудники таможенного управления Бухарской области, представители деловой среды и СМИ.

Как было отмечено, теперь оформить таможенную декларацию предприниматели могут, не выходя из своего офиса. Для этого достаточно иметь доступ в Интернет. Электронное декларирование заметно облегчило и ускорило процедуру оформления таможенных деклараций.

Одно из преимуществ нововведения – это сокращение времени таможенного оформления. Предприниматель избегает бюрократических барьеров, так как станет меньше контактировать с таможенными инспекторами. Это сократит также и материальные издержки, повысит качество обслуживания участников внешнеэкономической деятельности.

Пресс-конференция прошла в виде дискуссии. У участников была возможность задать таможенникам интересующие их вопросы. Говорили и о существующих проблемах декларирования импортной продукции. Новая система, как отметили таможенники, призвана решить их.

Автоматизированная информационная система электронного декларирования предоставляет 24 сервиса. Они работают в онлайн режиме. К началу этого года система уже успешно прошла тестирование. Она обеспечит также прозрачность таможенных органов.

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