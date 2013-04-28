Интернациональный фестиваль прошел в сельской глубинке

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. Национальные культурные центры Бухарской области стали участниками интернационального фестиваля "Узбекистан – единая родина". В минувший четверг в Караулбазарском районе мероприятие собрало порядка 600 человек.

Фестиваль открылся молодежным марафоном, где около двухсот учащихся школ, колледжей и лицеев совершили трехкилометровый забег в знак единения наций и народов, живущих в Узбекистане.

Мероприятие, организованное областными хокимиятом и Кенгашем ОДМ "Камолот", продолжила культурная выставка. Представители азербайджанского немецкого, русского, туркменского, турецкого и украинского культурных центров презентовали свои национальные традиции и обычаи, одежду, кухню, ремесленные изделия. Завершил программу гала-концерт звезд узбекской эстрады.

Фестиваль был посвящен книге Президента Узбекистана "Высокая духовность – непобедимая сила". Он был призван углубить взаимопонимание и уважение между народами и содействовать социально-экономическому прогрессу.

УЗИНФОРМ