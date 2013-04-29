В Бухаре отметили день рождения татарского поэта

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Татаро-башкирский культурный центр Бухарской области, в рамках празднования своего 20-летия, 28 апреля справил День родного языка и день рождения татарского народного поэта Габдулы Тукая.

Молодые активисты центра подготовили театрализованное представление сказки Г.Тукая "Шурале", продекламировали стихи, спели песни на татарском языке. Представители старшего поколения показали национальный свадебный обряд в виде инсценировки.

Не остались в стороне и зрители, для них был организован конкурс на знание языка "Мин татарча сөйләшәм!" ("Я говорю по-татарски!"). Кроме того, юноши и девушки смогли побороться в кулинарных конкурсах. Завершила праздник концертная программа татарской музыки.

В числе приглашенных были татары Бухары, представители культурных центров и местных органов власти.

УЗИНФОРМ