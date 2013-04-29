Машиностроение Узбекистана в январе-марте выросло на 18,9%

ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. В первом квартале 2013 года предприятия машиностроительной отрасли Узбекистана произвели промышленную продукцию на 2008,8 млрд. сумов, что на 18,9% больше аналогичного периода прошлого года. Такие данные опубликовал Госкомстат Республики.

В частности, общее производство автомобилей в стране выросло на 13,8% и составило 46 603 единицы. Выпуск грузовых автомобилей увеличился в 4,1 раза, специализированных – на 28,0%, легковых – на 12,1%. Производство автомобильных двигателей в Узбекистане выросло в 430,8 раза, аккумуляторов – на 6,8%.

Расширяется выпуск востребованных потребительских товаров: энергосберегающие лампы (рост на 78,4%), электроутюги (53,7%). Постепенно наращивается производство стиральных машин, микроволновых печей, пылесосов и т.д.

Предприятия электротехнической промышленности в январе-марте 2013 года увеличили выпуск таких видов продукции, как самонесущий изолированный провод (в 2,6 раза), провода и кабели радиочастотные (2,4 раза), провода бытовые (на 97,1%), кабели сигнально-блокировочные (86,3%), провода установочные (24,5%), кабели силовые (11,3%), провода шланговые (11,2%).

Высокие темпы роста отмечены в сельскохозяйственном машиностроении. За 3 месяца текущего года производство зерноуборочных машин увеличено в 11,3 раза, тракторных прицепов – в 5,6 раза, тракторов – на 16,7%, борон – в 1,6 раза.

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