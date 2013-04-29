Семья – основная ячейка общества

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Фергане 27 апреля прошла научно-практическая конференция на тему "Семья – залог благополучия и процветания", в котором приняли участие члены семей военнослужащих Ферганского военного гарнизона.

Конференцию открыл военный прокурор Ферганы Б.Жалолхужаев. Заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин М.Ходжаева выступила с докладом об осуществляемой в области работе в рамках выполнения Госпрограммы "Год благополучия и процветания".

Также в процессе конференции выступили народный артист Узбекистана С.Маннопов, ученый-филолог, профессор ФерГУ С.Муминов, которые обратили внимание присутствующих на важные моменты воспитания детей, сохранения и укрепления семьи, а также говорили о факторах благополучия ячейки общества.

УЗИНФОРМ