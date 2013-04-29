Дни национальной вакцинации в Ферганской области

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ферганской области Узбекистана поэтапно осуществляются мероприятия национальной вакцинации детей до 5 лет против полиомиелита.

По информации областного управления здравоохранения, в ходе минувшей недели вакцинации прививки от полиомиелита получили свыше 325 тысяч детей. Для этого были организованы 546 бригад, к которым прикреплены квалифицированные врачи.

Действующие пункты вакцинации обеспечены необходимыми средствами и оборудованием. На местах созданы все условия для медработников и населения. Кроме того, для проведения вакцинации на отдельных территориях организованы мобильные группы, для которых выделены специальные автомобили.

По словам начальника Бувайдинского районного медицинского объединения В.Хайдарова, в районе против полиомиелита вакцинируются свыше 25 тысяч детей. К этой работе привлечено 60 врачей и свыше 100 средних медицинских работников районной поликлиники и 25 СВП.

В рамках дней вакцинации на территории области специалистами эпидемиологического центра проводятся разъяснительные работы на местах об угрозах полиомиелита.

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