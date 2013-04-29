Наманганец стал гроссмейстером по шахматам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Молодому шахматисту из Намангана Вильдану Галямову приказом Министерства по делам культуры и спорта присвоено недавно учрежденное звание гроссмейстера Узбекистана. Он стал одним из трех обладателей этого высокого звания, и самым молодым.

Звание Вильдану присвоено, как отмечено в приказе заместителя министра по делам культуры и спорта Жасура Акрамова, "за высокие спортивные достижения на республиканских и международных турнирах по шахматам".

Вильдану Галямову всего 27 лет, и помимо успешных выступлений в турнирах он проявил себя незаурядным тренером – он работает в ДЮСШ № 18 тренером по шахматам. Кроме высоких личных достижений в спорте, у него есть ученики призеры чемпионатов Узбекистана, достойно защищающие честь области на международных и республиканских соревнованиях.

Двумя другими обладателями звания гроссмейстера Узбекистана стали Алишер Рустамов и Адхам Эминов из Ферганы.

Помимо "своих" гроссмейстеров, в Узбекистане еще больше десятка шахматистов носят звания международных гроссмейстеров.

Долго праздновать новое звание Вильдану, впрочем, не пришлось. Уже на этой неделе стартует чемпионат Узбекистана в высшей лиге, в котором ему предстоит защищать честь родного города.

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