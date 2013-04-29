В Нарыне будут выпускать прохладительные напитки

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области успешно реализуется программа передачи пустующих зданий и сооружений по нулевой балансовой стоимости предпринимателям под инвестиции в налаживание производства. Одним из примеров может служить работа нарынского ООО "Norin Botlers", что позволяет создать порядка 100 рабочих мест..

Недавно в рамках Постановления Кабинета Министров Узбекистана ему по нулевой стоимости сроком на один год были переданы бездействующие здания и сооружения в махалле "Янги тонг" этого района с условием вливания инвестиций в размере 175 тысяч евро.

Как отмечают в областном управлении по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, в этом случае инвесторам предстояло провести и большой объем работ по благоустройству и ремонту зданий, внедрению новых технологий и организации производства прохладительных напитков.

Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы. На реконструкцию и благоустройство объекта уже инвестировано 750 млн. сумов, а на приобретение современного оборудования – 165,5 тысяч евро. По словам специалистов, выпуск продукции будет организован до конца года.

По словам главного специалиста Наманганского областного регионального управления по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Закиржона Ильясова, уже в этом году местные инвесторы, приобретая государственные активы по нулевой стоимости, инвестировали в производство 15 млрд. сумов и 225,5 млн. долларов США, создав около 330 новых рабочих мест.

Благодаря тому, что в Узбекистане создан благоприятный климат для иностранных держателей капитала, совершенствуется правовая база, обеспечена неприкосновенность их имущества, проделана большая работа по предоставлению льгот и преференций.

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