В Узбекистане обновился закон об органах самоуправления граждан

ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане вступила в силу новая редакция закона "Об органах самоуправления граждан". Соответствующий законодательный акт №ЗРУ-350 от 22 апреля 2013 года подписал Президент Республики Ислам Каримов. Документ был принят Законодательной палатой 15 марта 2013 года и одобрен Сенатом 28 марта.

Новая редакция закона состоит из 5 глав и 33 статей, в которых регламентированы понятия, принципы, полномочия органов самоуправления граждан (ОСГ), организация и экономические основы их деятельности и другие положения.

Закон призван повысить роль органов самоуправления граждан в осуществлении адресной социальной поддержки населения, дальнейшее расширение их функций в сфере общественного контроля, превращение ОСГ в центры развития частного предпринимательства, в том числе, семейного предпринимательства и ремесленничества. Документом, в частности, предусматривается предоставить органам самоуправления граждан полномочия по общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на соответствующей территории.

Одним из новшеств стала "Статья 17. Содействие органов самоуправления граждан развитию предпринимательской деятельности", согласно которой ОСГ вправе создавать соответствующие консультативные центры. В этих центрах будут организовываться краткосрочные курсы по обучению жителей схода граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность, информировать о существующих льготах и преференциях субъектов предпринимательской деятельности, содействовать трудоустройству молодежи, ее закреплению в организациях и у ремесленников и т.д.

Напомним, предыдущая редакция закона "Об органах самоуправления граждан" была принята 2 сентября 1993 года и включала 8 глав и 25 статей.

УЗИНФОРМ