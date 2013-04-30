Безопасность граждан – главная задача

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сотрудники Самаркандского областного управления пожарной безопасности УВД проводят на местах пропагандистские мероприятия, посвященные предупреждению и пресечению пожароопасных ситуаций, возникающих вследствие использования местным населением самодельных печек и газовых баллонов.

27 апреля сотрудники Государственного пожарного надзора 1-й военнизированной пожарной части города Самарканда провели проверочные мероприятия в домах жителей махалли "Беруний", направленные на разъяснение негативных последствий использования вышеуказанных пожароопасных средств.

В процессе разъяснительных бесед отмечено, что газовые баллоны разрешается использовать только в домах на земле или на дачах. Также жителям махалли продемонстрированы различные газовые баллоны и разъяснена их взрывная мощность при неправильном использовании.

В свою очередь жители махалли "Беруний" смогли задать интересовавшие их вопросы представителям службы пожарной безопасности.

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