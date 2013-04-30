Подведены первые итоги месячника дорожной безопасности

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандской области с 1 апреля по 1 мая проводится месячник дорожной безопасности. В рамках данного месячника в целях сокращения количества ДТП, обеспечения безопасности участников дорожного движения в общеобразовательных школах, академических лицеях, колледжах, вузах и махаллях проведены разъяснительные мероприятия.

Проведены рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей правил дорожного движения, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии водителей, а также по наказанию нарушающих правила дорожного движения пешеходов.

Специалистами изучены дорожные трассы и улицы с большим передвижением транспортных средств. Выявленные проблемы на перекрестках и уличных поворотах были обобщены и представлены для решения хокимияту области.

На перекрестке улиц Мирзо Улугбека и Алишера Навои установлены светодиодные светофоры, а также звуковые средства, оповещающие о командах светофоров.

Светофоры на улицах А.Темура, А.Жомий и Гагарина заменены на современные. В план реконструкции улицы Рудаки внесены предложения по строительству подземного перехода на перекрестке улиц Рудаки и Дахбед, который будет пролегать рядом с торговым комплексом "Шодиёна".

Наряду с этим, организован технический осмотр автомобилей в целях улучшения технической готовности автотранспортных средств и обеспечения безопасности их передвижения.

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