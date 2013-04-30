Творческая встреча

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Ферганском академическом лицее при Ферганском государственном университете 29 апреля состоялась встреча с народным поэтом Узбекистана Икболом Мирзо.

На встрече присутствовали ответственный секретарь областного отделения Союза писателей Узбекистана Э.Сиддикова, поэт Баходир Исо, ученый литературовед Сиддик Мумин. Они рассказали студентам и преподавателям лицея о жизни и творческой деятельности поэта Икбола Мирзо.

В процессе встречи Икбол Мирзо рассказал присутствующим о своих сборниках стихотворений, поблагодарил всех за участие во встрече и в качестве благодарности прочитал самые яркие и звонкие стихи о весне, любви и Родине.

В свою очередь, певцы М.Иброхимов и А.Садихонов спели песни на основе стихов Икбола Мирзо.

Подобные встречи проходят и в других учебных заведениях города.

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