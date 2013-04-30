В целях развития махаллей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Учкуприкском районе Ферганской области 29 апреля прошло собрание, посвященное повышению эффективности работы органов самоуправления граждан.

В мероприятии приняли участие аксакалы сходов граждан района и их советники, представители хокимията района, сотрудники правоохранительных органов, благотворительного фонда "Махалля" и широкая общественность.

В ходе собрания руководитель районного отделения фонда "Махалля" В.Меликузиев, директор районного колледжа строительства и сервиса Г.Хамидова выразили свое мнение о процессах развития деятельности органов самоуправления граждан, вспомогательных функциях махаллей в обеспечении прав и свобод граждан, соблюдении ими законов, воспитании гармонично развитого поколения.

В продолжение собрания советники аксакалов сходов граждан рассказали о проделанных в их махаллях работах по укреплению семейных ценностей и формированию благоприятной среды для развития надомничества.

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