Открытие нового здания махалли

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля в городе Самарканде состоялась торжественная церемония открытия нового здания махаллинского схода граждан "Янги Хайробод". Данная махалля является одним из старинных районов Самарканда и почитается среди населения.

В церемонии открытия махаллинского центра принял участие и хоким города Самарканда Акбар Шукуров, который поздравил жителей махалли с открытием нового здания схода граждан.

Здание было возведено за три месяца, были проведены строительные работы на сумму свыше 55 миллионов сумов. Оно оснащено современной мебелью, оргтехникой и другими удобствами, позволяющими своевременно принимать граждан с их обращениями.

Церемония продолжилась под звук карнаев и сурнаев. Махаллю посетили местные певцы и исполнили песни для местных жителей.

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