Узбекистан и Швейцария провели очередной раунд политконсультаций

ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла представительная швейцарская делегация во главе с государственным секретарем Министерства иностранных дел этой страны Ивом Россье. 30 апреля его принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов.

На встрече с участием Посла Швейцарии Николя Брюля были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, отдельные вопросы международного и регионального характера. В ходе беседы отмечалось, что обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии диалога на конструктивной и взаимовыгодной основах.

Подчеркивалось, что Узбекистан и Швейцария имеют опыт позитивного взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего, в ООН и ее структурах, а также в рамках ОБСЕ с учетом предстоящего в 2013 году швейцарского председательства в этой организации. Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

По данным МИД Узбекистана, в Республике действуют 82 предприятия с участием швейцарского капитала. В качестве перспективного направления сотрудничества сторонами рассматривается реализация совместных высокотехнологичных проектов в экономических зонах "Навои", "Ангрен" и "Джизак", где иностранным инвесторам предоставляется ряд преференций.

Узбекские компании в свою очередь заинтересованы в изучении достижений Швейцарии в области развития туризма и его инфраструктуры, практики создания туристических зон, а также повышения квалификации специалистов данной сферы в соответствующих учебных заведениях Швейцарии.

Сегодня же в Ташкенте состоялся очередной раунд узбекско-швейцарских политических консультаций на уровне внешнеполитических ведомств.

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