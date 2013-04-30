Президент Узбекистана поздравил нового короля Нидерландов

ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Виллем-Александра, в которой поздравил его по случаю вступления Его Величества на престол Королевства Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, 30 апреля на престол Королевства Нидерландов взошел кронпринц Оранский-Нассау Виллем-Александр. Этому предшествовало официальное отречение Королевы Нидерландов Беатрикс от престола в пользу своего старшего сына. Виллем-Александр стал первым с 1890 года мужчиной на престоле Нидерландов. Нового монарха на улицах Амстердама приветствовали около миллиона человек.

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