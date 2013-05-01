Наманганец стал лауреатом форума юных парламентариев в Фергане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Студент юридического факультета Наманганского госуниверситета Муминжон Джалилов победил в номинации "Будущий депутат" на семинаре "Парламентаризм – глазами молодежи", прошедшем на днях в Фергане.

Форум, организованный Исполкомом Политсовета Либерально-демократической партии (ЛДП) Узбекистана и фракцией этой партии в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана, состоялся с участием юных политиков в рамках традиционного проекта "Мое место в парламенте".

Будущие парламентарии, разбившись на группы, вели диспуты по подготовке законов и подзаконных актов, связанных с молодежью и повышением ее роли в обществе.

"Думаю, что знакомство с азами законотворчества мне очень пригодится в моей карьере. Это очень хорошая практика, и я постараюсь использовать полученные знания с пользой для людей. Мы часто беседуем о деятельности парламента с отцом – депутатом городского Совета народных депутатов и сенатором Олий Мажлиса. Я много почерпнул для себя из этих бесед", – говорит лауреат форума Муминжон Джалилов.

По словам заведующего отделом по работе с молодежью областного совета ЛДП Мусохона Юсуфжанова, в Наманганской области ведется большая работа по подбору для участия в данном проекте политически активных и достойных молодых людей, которые интересовались бы партийной жизнью.

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