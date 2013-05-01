Наманганские "соловьи" покорили публику

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. В том, что классика бессмертна, в понедельник убедились истинные ценители музыки, пришедшие на итоговый концерт, который дали преподаватели и ученики вокального отделения Наманганского колледжа искусств.

Блестяще исполнил сложные вокальные партии студент третьего курса колледжа Султон Абдурахманов. Буквально потрясли слушателей ария Дон Кихота из одноименной оперы Массне, романс "Я вас любил", романс Роберта Шумана на стихи Генриха Гейне "Я не сержусь", арию Лепорелло из оперы "Дон Жуан", русскую народную песню "Ах ты, степь широкая", "Песню варяжского гостя" из оперы "Садко" Николая Римского-Корсакова, песню "Благодарю тебя" на стихи Роберта Рождественского (музыка Арно Бабаджаняна). Отметим, что все произведения исполнялись на языках оригинала – французском, русском, итальянском языках.

Пением Султон занимается всего год, а первым его вокальные данные обнаружили педагог Абдухалил Юсупов, который руководит оркестром русских народных инструментов (парень играет в его коллективе на домбре), и педагог по фортепиано Анна Будяк. Именно они привели Султона к Наиле Шакировой, которая вот уже три десятилетия работает концертмейстером в вокальном классе.

Как говорит Наиля Ахметовна, прослушав юношу, она убедила его в том, что ему непременно нужно развивать свой голос, заниматься серьезно и на профессиональном уровне, так как он действительно необыкновенно талантлив, в общем – самородок, каких за долгие годы своей работы она встречала единицы.

В вопросах постановки голоса обратились к известному во всей Республике заслуженному работнику культуры Цуриковой Зое Васильевне, которая несмотря на свой преклонный возраст не отказалась помочь юному дарованию. За консультацией обратились и к преподавателям консерватории, в частности, к Ольге Александровой, Нине Семизвонкиной, Галине Мухаммедовой. В результате за год - колоссальные успехи и очень редкий, необычайной красоты голос – высокий бас. За этот период вместе с преподавателем Наили Шакировой Султон подготовил весьма большую и разнообразную программу, причем, что очень важно, многие произведения он исполняет на языке оригинала.

Студентка 2 курса кафедры сольного пения, которая после десяти лет забвения вновь заработала, Мадина Алижанова из Чартакского района исполнила песню "Фиалки" итальянского композитора Федерико Скарлатти, арию Зайнаб из оперы "Зайнаб и Омон" узбекских композиторов Б. Зейдмана и Д. Зокирова, песню Ольги из оперы "Русалка" Даргомыжского и другие произведения. Голос Мадины – сопрано – позволяет ей исполнять очень разные произведения.

Еще одной участницей концерта стала молодой педагог, выпускница этого же колледжа, ученица Зои васильевны Цуриковой Нозима Норматова, которая после окончания Ташентской консерватории вернулась на работу в родной колледж.

Сейчас Султон и Мадина готовятся к участию в республиканском конкурсе молодых исполнителей среди колледжей искусств и культуры.

А прошедший в понедельник концерт стал для них и своеобразной репетицией – первым выступлением на большой сцене и большим подарком поклонникам музыки.

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