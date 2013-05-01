78% малых предприятий Узбекистана сдали статотчеты в электронном виде

ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обнародовал показатели предоставления малыми предприятиями статистической отчетности в электронном виде.

Согласно этим данным, за январь-март 2013 года статистическую отчетность в электронном виде представили более 78% действующих малых предприятий, что в 18 раз больше показателя за первый квартал 2012 года.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-4453 от 16 июля 2012 года, микрофирмы представляют статистическую отчетность на годовой основе с ежеквартальным проведением органами статистики выборочных обследований по соответствующим направлениям и сферам деятельности.

По данным Госкомстата, на сегодняшний день имеется возможность сдачи статистической отчетности в электронном виде через сеть Интернет по 130 формам (из 141 действующей формы), в том числе по форме 1-КВ (квартальная) “Отчет малого предприятия”.

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