В Ташкенте проходит выставка кинохудожника Кахрамона Нуритдинова

ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. До 20 мая в столичном Центре национальных искусств работает персональная выставка известного узбекского кинохудожника Кахрамона Нуритдинова.

В экспозиции представлено более 60 произведений художника, которые включают не только эскизы к кинофильмам, но и живописные полотна. Работы К.Нуритдинова отличаются концептуальностью, законченностью мысли и эмоциональной выразительностью.

Кахрамон Нуритдинов считается художником, внесшим непосредственный вклад в формирование облика узбекского кинематографа 1980-х годов. Он увлекся киноискусством, будучи студентом Ташкентского театрально-художественного института, где изучал станковую живопись. После окончания вуза и недолгой работы ассистентом художника на киностудии "Узбекфильм", Нуритдинов поступает во ВГИК и спустя 6 лет возвращается на родину дипломированным специалистом.

За его плечами такие кинокартины, как "Золотое руно" (1981), "Пароль "Отель Регина"" (1983), "Наедине" (1984), "Все мы немножко лошади" (1988), "Невероятный случай" (1989). В период независимости Узбекистана художник участвовал в создании лент "Перед рассветом" (1994), "Зов предков" (Алжир, Узбекистан, 1995), "Отчие долины" (1997), "Феллини" (1999), "Ходжа Насреддин и Азраил" (2004).

К.Нуритдинов – участник многих республиканских и международных выставок. Предыдущая персональная выставка художника с символичным названием "35 лет в кино" прошла в декабре 2012 года в галерее "Art and Fact" в Ташкенте.

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