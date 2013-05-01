В РЦНК презентовали 27-ю Всемирную летнюю Универсиаду

ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте 30 апреля состоялась презентация 27-й Всемирной летней Универсиады в Казани. Мероприятие, организованное Представительством Россотрудничества и Представительством Татарстана в Узбекистане, посетили юные спортсмены, представители общественности и СМИ Республики.

Почетными гостями вечера стали Представитель Республики Татарстан в Узбекистане Рамиль Шакиров, директор Республиканского интернационального культурного центра Насреддин Мухаммадиев, вице-президент студенческого спортивного общества Узбекистана "Талаба" Александр Истомин.

На презентации были продемонстрированы видеоролики о Казани и 27-й Всемирной летней Универсиаде. Деревня Универсиады начнет принимать участников 29 июня. На ее территории расположены 28 жилых корпусов общей вместимостью более 14,5 тысяч мест. Здесь будут проживать участники Игр и официальные лица.

Соревнования начнутся 5 июля, а церемония торжественного открытия состоится 6 июля. Важным моментом церемонии станет зажжение огня Универсиады, который к тому времени проделает большой путь, посетив 5 континентов и 35 городов России. Пиковая нагрузка приходится на 10 – 12 июля.

Казанская Универсиада будет проходить на 64 современных многофункциональных объектах. В этих комплексах уже проводятся российские и международные соревнования, а также занимаются спортом жители Казани. Новая спортивная инфраструктура позволила на 50% увеличить число казанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Стать волонтерами Универсиады-2013 выразили желание более 50 тысяч молодых людей со всего мира. В процесс рекрутинга вовлечены 53 вуза из 30 регионов России и 15 общественных организаций. На сегодняшний день отобрано 20 тысяч волонтеров, с которыми ведется активная подготовительная работа.

Особое внимание уделяется культурной программе. На территории парка Универсиады запланирована работа фольклорной зоны народов России, домов дружественных универсиад Италии, Кореи, Красноярска и других. Будут развернуты презентационные площадки чемпионата мира по футболу – 2018 и партнеров Универсиады. С 3 по 18 июля в парке будет представлена уникальная шоу-программа всемирно известного цирка Дю Солей. 13 июля планируется проведение в Казани одного из главных национальных праздников – Сабантуй, который познакомит гостей со всего мира с традициями и обычаями татарского народа.

В рамках презентации в РЦНК состоялась также встреча с молодыми спортсменами из Узбекистана, которые приняли участие в Международной молодежной конференции соотечественников "О, спорт, ты – мир!", проходившей в Москве с 22 по 25 апреля. Гости вечера также ознакомились с развернутой в зале фотовыставкой "Казань - современная".

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