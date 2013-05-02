Студент Избасканского района участвует в Менделеевской олимпиаде

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Студент колледжа бытовых услуг Избасканского района Фирдавс Иномов прошел отборочный тур Международной 47-й олимпиады имени Д.И.Менделеева по химии, которая в этом году проходит в Ташкенте. Таким образом, он получил шанс на победу.

В соответствии с правилами олимпиады, состязания учащихся проводятся в 3 тура, из них два первых – теоретические, третий – экспериментальный (выполнение лабораторного задания). В зале филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в Ташкенте для 117 учащихся созданы необходимые условия для творческой работы.

Талантливый парень стал победителем районной и областной олимпиадах по химии. Также надеется на победу и в следующем этапе.

- Это огромная ответственность, - говорит Фирдавс. – Но я думаю, что смогу защитить честь области, а если повезет, то и всей Республики. У меня очень хорошие педагоги, которые вкладывают в меня всю душу. Не скрою, что мои интересы не ограничиваются только химией. Меня также интересуют математика и физика, естественные науки. Учась в школе, я участвовал в олимпиадах по всем этим направлениям. Сегодня же прибавилось нагрузки в колледже, уже не успеваю. Пришлось остановиться на одном предмете, и я выбрал химию.

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