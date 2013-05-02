В Самарканде определяют лучших знатоков законодательства страны

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 29 апреля состоялся областной этап смотра-конкурса "Сиз конунни биласизми?" ("Знаете ли Вы закон?").

В нем приняли участие 16 победителей городских и районных этапов смотра-конкурса.

Участники конкурса давали описание своей форме одежды, эмблеме и альбому команды, обменивались вопросами и ответами, демонстрировали сценическими показами следственный процесс, судебное разбирательство, а капитаны команд состязались между собой в вопросах по национальному законодательству.

В процессе конкурса были освещены предписания Конституции страны, Семейного и Трудового Кодексов, а также избирательного законодательства.

Команды победители будут объявлены через неделю после проведения смотра-конкурса.

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