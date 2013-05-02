В Самарканде прошла ярмарка вакансий

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 30 апреля по инициативе хокимията области состоялась ярмарка вакансий под названием "Новые возможности в обеспечении социальной защиты молодежи".

К мероприятию были привлечены молодые люди, которые после выпуска из колледжей и лицеев выехали за рубеж, но спустя некоторое время вернулись на Родину. Также в нем участвовали будущие выпускники профессиональных колледжей. В этот день около 200 предприятий и организаций представили свыше 2000 свободных рабочих мест.

Участники ярмарки смогли составить трехсторонние трудовые контракты с работодателями.

По информации хокимията области в нынешнем году 60794 студентов начнут самостоятельную жизнь. В связи с этим, 85 колледжам поставлены задачи по возвращению к образовательному процессу студентов, намеревающихся выехать заграницу.

В продолжение мероприятия местными ремесленниками была организована выставка ремесленной продукции. Они также рассказали участникам выставки о возможностях организации собственного бизнеса и получения льготных кредитов.

УЗИНФОРМ