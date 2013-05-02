Праздник букваря в русском духе прошел наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Ученики школы № 32 с узбекским языком обучения на празднике букваря, прошедшем во вторник, показали, что успешно овладевают языком Пушкина.

Второклассники рассказали стихи о каждой букве русского алфавита, а также представили музыкальные номера – "Танец маленьких утят", "Мы – матрешки" и "Матросский танец". Ребята постарше показали литературно-музыкальную композицию "Моя Родина – Узбекистан", клип к песне "Антошка", а пятиклассницы Мухайё Абдуллаева, Муаззам Зайниддинова и Мохира Зиевиддинова исполнили "Вместе весело шагать". Понравилась зрителям песня Красной Шапочки в исполнении Муаттар Хошимовой. Прозвучали на празднике букваря стихи об Узбекистане на русском языке. Ребята также продемонстрировали хорошее знание русских пословиц и поговорок.

Любовь к русскому языку им прививают опытные педагоги Гавхар Хайдарова, Азиза Мамаджанова и Рано Кучкарова. Под их руководством ребята подготовили ряд номеров на мотивы произведений русской классики.

Педагоги отмечают, что в последние годы возрос интерес к изучению русского языка в национальных школах.

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