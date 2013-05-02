В маргиланском педколледже прошел научный семинар

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. В педагогическом колледже города Маргилана 30 апреля состоялся научный семинар на тему "Бессмертное наследие Бурхониддина Маргилоний – самый авторитетный и совершенный правовой источник".

В мероприятии, организованном по инициативе областного управления среднеспециального профессионального образования, при поддержке фонда "Олтин мерос", приняли участие студенты и преподаватели колледжа, ученые-литературоведы, правоведы, а также сотрудники информационно-библиотечных центров.

В процессе семинара разговор шел о произведениях Бурхониддина Маргилоний, который осветил в них самые актуальные аспекты гражданского права тех времен. Его юридические взгляды и измышления остаются важными и на сегодняшний день.

В рамках семинара также состоялся конкурс сочинений студентов колледжа об истории города Маргилана, а также организована выставка исторических книг. Особый интерес у участников выставки вызвала книга У.Эшонбобоева и Н.Абдуллахадова "Из истории махаллей Маргилана".

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