Семинар для женщин Канимехского района

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая в сходе граждан "Дустлик" Канимехского района прошел семинар на тему "Семейное предпринимательство - важный фактор организации занятости женщин".

В семинаре, инициированном районным Кенгашем Либерально-демократической партии Узбекистана, приняли участие около 30 женщин. Руководитель депутатской группы районного Кенгаша партии Т. Жамалов рассказал собравшимся о Законе Республики Узбекистан "О семейном предпринимательстве", о развитии предпринимательства в районе и льготах, предусмотренных для субъектов семейного бизнеса. С докладами на тему "Развитие семейного предпринимательства - требование времени" и "Семейный бизнес - залог благополучия семьи" выступили представитель районного Кенгаша партии Г. Бекмуротова и руководитель отдела духовно-посветительской работы хокимията Р. Бектаева.

В конце занятий участники семинара получили ответы специалистов на интересующие их вопросы.

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