



В Бухаре прошла онкологическая конференция



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Актуальные вопросы онкологии обсудили врачи в ходе состоявшейся 29 апреля в Бухарском онкологическом диспансере республиканской научно-практической конференции. С докладами о злокачественных опухолях шейки матки, опухолях верхней челюсти и придаточных пазух носа выступили сотрудники Республиканского онкологического центра. Поднимался вопрос о применении лучевой терапии в лечении онкологических заболеваний. Конференция была организована с целью повышения квалификации врачей общей практики. В ней приняло участие порядка 120 медицинских работников Бухарской области и города Ташкента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи