В Бухаре прошла онкологическая конференция

В Бухаре прошла онкологическая конференция02.05.2013 08:31
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Актуальные вопросы онкологии обсудили врачи в ходе состоявшейся 29 апреля в Бухарском онкологическом диспансере республиканской научно-практической конференции.
С докладами о злокачественных опухолях шейки матки, опухолях верхней челюсти и придаточных пазух носа выступили сотрудники Республиканского онкологического центра. Поднимался вопрос о применении лучевой терапии в лечении онкологических заболеваний.
Конференция была организована с целью повышения квалификации врачей общей практики. В ней приняло участие порядка 120 медицинских работников Бухарской области и города Ташкента.
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