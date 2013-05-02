Народная музыка вновь прозвучала в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Памяти выдающихся исполнителей бухарского фольклора был посвящен фестиваль "Звуки народной музыки", прошедший 30 апреля в Бухаре.

13 ансамблей со всех районных центров Бухарской области собрались в медресе 16 века Кукельдаш. Среди них были такие знаменитые музыкальные коллективы как "Мохи Ситора" и "Нозанин". По правилам фестиваля, коллектив, состоящий из 6-8 человек, должен был исполнить 4 произведения за 10 минут.

Данный фестиваль, организованный Управлением по делам культуры и спорта, фондами "Махалла" и "Нуроний", проводится впервые. Все участники получили почетные грамоты.

УЗИНФОРМ