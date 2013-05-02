Ферганские профсоюзы провели беседу по охране природы

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. В здании Ферганского областного Кенгаша объединенных профсоюзных организаций 30 апреля состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Не будем расточать воду".

В мероприятии, организованном по инициативе областного отделения Экологического движения Узбекистана, приняли участие ученики и преподаватели общеобразовательной школы №10 города Ферганы.

В процессе беседы ее участникам была дана информация о нецелевом использовании воды и водных ресурсов, что приводит к уменьшению количества пресной воды, а также ухудшению экологической ситуации в регионе.

Представитель молодежного крыла Экологического движения С.Урмонов прочитал участникам мероприятия доклад на тему "Роль школьников в охране воды". Он также призвал всех учеников школы к помощи в предупреждении расточительства питьевой воды.

В продолжение мероприятия его участники обменялись мнениями по вопросам охраны окружающей среды.

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