



"Актуальные вопросы избирательных процессов"



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в здании Ферганского филиала Ташкентского университета информационных технологий 1 мая состоялся региональный семинар-тренинг. Мероприятие вела заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин М.Худжаева. – В ходе избирательного процесса очень важно соблюдать действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие данную сферу, - отметил депутат Законодательной палаты парламента страны А.Рахмонов. Выступившие на мероприятии говорили о том, на что следует обращать внимание в процессе выборов, а также выдвинули предложения по оживлению деятельности первичных партийных организаций, пропаганде среди населения информацию о работе политических партий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи