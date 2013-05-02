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Обнародованы показатели развития экономики Узбекистана за 1-й квартал
02.05.2013 19:37

ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Министерство экономики и Госкомстат Республики Узбекистана обнародовали информацию об итогах социально-экономического развития Республики за январь-март 2013 года.

Основные макроэкономические индикаторы страны за отчетный период сложились следующим образом.

Показатель Темп роста, %
Валовой внутренний продукт 7,5
Промышленная продукция 6,0
Потребительские товары 9,4
Продукция сельского хозяйства 6,2
Освоенные инвестиции 7,2
Строительные работы 13,2
Розничный товарооборот 13,1
Услуги 9,0

Наряду с сохранением устойчиво высоких темпов экономического роста обеспечены низкий уровень инфляции и профицит Государственного бюджета в размере 0,4% к ВВП.

Промышленность

Наиболее динамично в 1-м квартале развивались отрасли промышленности, как машиностроение и металлообработка (рост на 18,9%), легкая (13,2%), химия и нефтехимия (7,4%) и пищевая (6,2%) промышленность. Доля этих отраслей в общей структуре промышленного производства составила 49,3% (с 47% в январе-марте 2012 года).

Кредитование предприятий-производителей на приобретение технологического оборудования и пополнение оборотного капитала составило 652,6 млрд. сумов (рост в 1,3 раза). В результате объем производства потребительских товаров в отчетном периоде возрос на 9,4%, в том числе продовольственных – на 6,3% и непродовольственных – на 12,3%.

Предприятиями ГАК "Узфармсаноат" освоено производство 10 наименований новых лекарственных средств на сумму более 3 млрд. сумов, что позволило повысить уровень насыщения внутреннего рынка лекарственными средствами отечественного производства.

В рамках заключенных договоров на Республиканской ярмарке инновационных идей, технологий и проектов с начала 2013 года организовано серийное производство по 7 наименованиям новой инновационной продукции. По 14 договорам поставлена наукоемкая продукция, произведенная научными и образовательными учреждениями, по 28 договорам оказаны научно-технические услуги организациям. В результате этих мер произведено продукции и оказано услуг с использованием инновационных технологий на сумму свыше 18 млрд. сумов.

В рамках Программы локализации в 1-м квартале произведено продукции на сумму 2,1 трлн. сумов с ростом в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Освоено производство более 40 новых видов локализованной продукции. В результате расчетный эффект импортозамещения составил более $1 млрд. или на 20,5% больше показателя аналогичного периода 2012 года. Объем экспорта локализуемой продукции составил $161,7 млн., в том числе по 14 новым видам продукции на сумму $1,5 млн.

В целом с начала года осуществлены экспортные поставки 76 новых видов товаров на сумму более $56,7 млн.

Сектор услуг

Оборот на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи вырос на 20,3% и составил свыше 1,5 трлн. сумов. В том числе, сумма сделок, заключенных субъектами малого бизнеса, составила 753,5 млрд. сумов (рост на 7%).

Совокупный капитал банковской системы увеличился на 23,5%, совокупные активы банков – на 30,5%. Уровень достаточности капитала банковской системы страны на 1 апреля 2013 года достиг 24,3%, что в 3 раза превышает действующие минимальные требования Базельского комитета по банковскому надзору.

В январе-марте на создание и развитие инфраструктуры в сфере услуг и сервиса направлено свыше 7,1 млрд. сумов кредитных средств Микрокредитбанка. Создано около 1,5 тысячи новых объектов бытового обслуживания, более 1,2 тысячи предприятий розничной торговли и общественного питания, что способствовало росту бытовых услуг на 17,1% и услуг торговли и общественного питания – на 13,3%.

Объем услуг связи и информатизации увеличился на 20,7%,финансовых услуг – на 15,9%. В целом удельный вес сферы услуг в экономике Узбекистана достиг 52,5% (с 52,1% в 1-м квартале 2012 года).

Инвестиции

Общий объем освоенных в экономике инвестиций за I квартал текущего года составил 4,6 тлрн. сумов (рост на 7,2%) из которых 68,2% направлено на реализацию проектов в производственных отраслях экономики. Объем освоенных иностранных инвестиций и кредитов вырос на 35,5%, в том числе прямых иностранных инвестиций – на 44%.

В отчетном периоде начата реализация 114 новых инвестиционных проектов общей стоимостью $4,3 млрд., осуществлен ввод 587 новых производственных объектов, в том числе в отраслях легкой и текстильной (190 объектов), пищевой (179), деревообрабатывающей (29), химической (10) промышленности, в сфере строительных материалов (112), машиностроения (6) и прочих отраслях (61).

С начала года в СИЭЗ "Навои" на 12 введенных в эксплуатацию предприятиях произведена продукция на общую сумму 18,7 млрд. сумов, продолжена реализация 6 инвестиционных проектов с общей стоимостью более $48 млн. Начаты работы по реализации 8 инвестиционных проектов на сумму $185,8 млн. на территории СИЗ "Ангрен". Начаты мероприятия по созданию СИЗ "Джизак".

Транспорт и инфраструктура

В 1-м квартале на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали, освоено 61,7 млрд. сумов капитальных вложений, в том числе за счет средств Республиканского дорожного фонда – 44,1 млрд. сумов, иностранных займов под гарантию правительства Республики Узбекистан – $8,7 млн.

Завершены работы по реконструкции 42 км участка автодороги А-373 "Ташкент-Ош" в обход Коканда, строительству 8 км участка нового направления "Ташкентской обводной дороги".

В отчетном периоде осуществлена модернизация 45 км железнодорожных путей, изготовлено 57 грузовых и 7 пассажирских вагонов. Продолжена реализация проектов по электрификации железнодорожных участков Мараканд-Карши и Карши-Термез, по которым в отчетном периоде освоено соответственно $2,4 млн. и $2,6 млн. капитальных вложений.

На линиях НАК "Узбекистон хаво йуллари" эксплуатируются 9 единиц новых экономичных воздушных судов А-320 и 2 новых воздушных судна Боинг-767-300ER. В 1-м квартале национальной авиакомпанией перевезена 631 тысяча пассажиров (с ростом на 10,2%), средняя пассажирская загрузка на один рейс увеличилась на 12,3%.

Объем грузовых перевозок через перевал "Камчик" составил 1,5 млн. тонн грузов с ростом в 2,1 раза к аналогичному периоду 2012 года.

Сельское хозяйство

Завершены работы по строительству и реконструкции 145,2 км коллекторов, реконструкции и строительству 13 скважин и 4,1 км закрытой горизонтально-дренажной сети, ремонтно-восстановительные работы на 2,2 тысячи км межхозяйственной и внутрихозяйственной коллекторно-дренажной сети.

На 1 апреля на основных и промежуточных посевных площадях посеяно 154,1 тысячи гектаров овощей, 71 тысяча гектаров картофеля и 14,4 тысячи гектаров бахчи. На площади 4,6 тысячи гектаров созданы новые сады, на 2,7 тысячи гектаров – интенсивные сады, на 3,8 тысячи гектаров – виноградники. Проведена реконструкция садов на площади 5,5 тысячи гектаров и виноградников – на 3,4 тысячи гектаров. На площади 349 гектаров личных подсобных хозяйств населения созданы более 21 тысячи теплиц. В 1-м квартале произведено 39,5 тысячи тонн овощей (рост на 18,2%).

В регионах Республики создано 580 животноводческих, 333 птицеводческих и 1055 пчеловодческих хозяйств. На 1,2 тысячи гектаров искусственных водоемов создано 385 рыбоводческих хозяйств. В результате общее поголовье крупного рогатого скота достигло более 10 млн. голов (рост на 5,3%), произведено 357,3 тысячи тонн мяса (6,3%), 1320,3 тысячи тонн молока (7%), 862,4 млн. штук яиц (14,2%).

Малый бизнес

В январе-марте 2013 года вновь создано 7,2 тысячи новых субъектов малого бизнеса. При этом наибольшее количество субъектов малого бизнеса создано в отраслях промышленности (28% от общего количества), сфере торговли и общепита (27,4%), в сельском и лесном хозяйстве (14,3%).

В отчетном периоде субъектам малого бизнеса реализованы 17 государственных активов на общую сумму 2,76 млрд. сумов, передано в аренду 12,3 тысячи неиспользуемых объектов государственной собственности. Наряду с этим субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства коммерческими банками выданы кредиты и микрокредиты в размере 1,6 трлн. сумов с ростом в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

В целом удельный вес малого бизнеса в экономике достиг 40,5% (против 39,9% в I квартале 2012 года), в промышленности – 21,2% (19,5%), в инвестициях – 41,1% (34,3%), в занятости – 75,1% (74,7%).

Социальный сектор

В течение 1-го квартала создано 250,4 тысячи новых рабочих мест, из них более 150 тысяч рабочих мест (60% от общего числа) создано в сельской местности.

Занятость населения на конец отчетного периода возросла на 2,5%, заработная плата в целом по стране увеличилась на 18,4%, средний размер пенсий – на 27,7%. В целом реальные совокупные доходы населения по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли на 15,6%.

УЗИНФОРМ

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