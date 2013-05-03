



В Самарканде прошла научно-практическая конференция



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. В Самарканде 1 мая состоялась научно-практическая конференция на тему "Актуальные проблемы онкологических заболеваний", организованная по инициативе Республиканского онкологического научного центра, при поддержке областного онкодиспансера. В мероприятии приняли участие специалисты и врачи Республиканского онкологического центра, областного диспансера, профессоры, студенты и магистранты Самаркандского медицинского института. В процессе конференции разговор шел о нововведениях в сфере лечения онкологических заболеваний, достижениях специалистов республиканского центра по своевременному выявлению и профилактике заболеваний вышеуказанного рода. В процессе конференции студенты и магистранты Самаркандского мединститута смогли задать интересующие их вопросы врачам и специалистам областного диспансера и Республиканского центра. Отдельные студенты были приглашены в Республиканский онкологический научный центр для прохождения практики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи