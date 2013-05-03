Обсужден процесс апробации проекта Закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском областном Доме печати 1 мая состоялось мероприятие, посвященное обеспечению исполнения Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 20 марта 2013 года "О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В нем приняли участие специалисты областного независимого института по мониторингу формирования гражданского общества, сотрудники областного хокимията, а также представители государственных предприятий, учреждений и организаций.

В процессе мероприятия его участники всесторонне раскрыли эффективные стороны проведения эксперимента данного законодательного акта, разработали задачи по анализу международного правового опыта, выявлению возникающих проблем в ходе апробации проекта закона, а также приведению научно-обоснованных предложений в рамках проводимого эксперимента.

Участники мероприятия смогли свободно обменяться мнениями по положительным и отрицательным сторонам процесса апробации проекта закона.

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