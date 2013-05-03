Танцовщица из Андижана порадует наманганцев

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Танцовщица Шахзода Юлчиева, родившаяся в соседней Андижанской области, готовится к торжествам в честь Дня памяти и почестей, где она намерена порадовать своим искусством наманганцев.

Она с детства любила танцевать и еще в школе № 3 Улугнорского района Андижанской области поражала своими способностями педагогов. А в 2010 году она поступила на музыкальное отделение Наманганского педагогического колледжа, неоднократно участвовала в различных мероприятиях, в частности, Фонда Форум, танцевала на торжествах на площади Мустакиллик по случаю Навруза, недавно прошедшем молодежном фестивале. Специалисты отмечают ее особое искусство и манеру исполнения, чувство ритма, она танцует неистово и самозабвенно.

"После окончания колледжа я постараюсь поступить в Наманганский университет и продолжу свою танцевальную карьеру", – сказала Шахзода, готовясь к выступлению в честь Дня памяти и почестей.

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