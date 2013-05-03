Наманганские педагоги учатся учить первоклашек английскому языку

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая из стен Наманганского областного института переподготовки педагогических кадров вышли первые выпускники курсов по подготовке учителей английского языка в первых классах. В 10 группах занималось 250 преподавателей.

Курсы организованы во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан № 1875 от 10 декабря 2012 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков", которым предусмотрено введение с будущего учебного года преподавания английского языка с 1 класса всех общеобразовательных школ.

По словам методиста института Гульнары Эргашевой, это уже второй этап по подготовке педагогов. В начале года 13 учителей из разных районов области и других регионов страны прошли соответствующие курсы в столице. Эти педагоги стали тренерами, обучающими своих коллег методике обучения первоклашек языку Шекспира.

Особенность методики, говорит Гульнора Эргашева, в том, что на первом году обучения преобладают интерактивные, игровые формы с акцентом на овладение разговорной английской речью. Премудрости грамматики, письма и прочее будут уже потом, главное – заинтересовать ребят, не слишком загружая их непростой информацией.

– Первоклассник в этом случае – как младенец, только-только овладевающий родной речью, вот мы и учим его говорить, – поясняет свою мысль Гульнора Эргашева.

Надо сказать, что обстановка на курсах была свободной, педагоги делились своими мнениями, мыслями, опираясь на свой подчас немалый уже опыт, обсуждали предлагаемые методики. Другой важный момент – весь курс идет на английском языке, попутно разработано пособие "English for Kids".

Отработка методики сейчас идет в пяти школах (№ 6 Намангана, № 12 Туракургана, № 53 Чартака, № 37 Наманганского района и № 43 Учкургана) области, в которых преподавание ведется как пилотный проект. По результатам эксперимента методика будет уточнена и доработана. Как отмечают преподаватели, первоклашки вполне успешно справляются с заданиями, осваивают новый для них язык. Им очень интересен этот предмет, они восприняли эксперимент, уже хорошо говорят по-английски.

Начиная с мая, на курсах будет обучаться в 12 группах 300 педагогов. А до сентября всего будет подготовлено свыше 1800 учителей. Такого числа педагогов достаточно, чтобы охватить всех первоклашек. Курс длится 1 месяц, он включает в себя как теоретические занятия, так и практику в школах.

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